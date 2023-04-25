الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلغاريا
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٥]
صوفيا، 25 أبريل، (اذرتاج)
اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل الى جمهورية بلغاريا في 25 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار صوفيا الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني.
كان في وداع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف ومسؤولون آخرون.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٦]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٤٣]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٦]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٥٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٧]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠٢]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٥٤]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٥]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٢]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٤٩]
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك