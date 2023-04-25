الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلغاريا

توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار الأذربيجانية و"بلغارترانس غاز" وترانسغاز" الرومانية و FGSZ المجرية و Eustreamالسلوفاكية في صوفيا (محدث)

الرئيس إلهام علييف يحضر حفل التوقيع