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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف ينهي زيارته الى بلغاريا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٥‎]

    صوفيا، 25 أبريل، (اذرتاج)

    اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارة عمل الى جمهورية بلغاريا في 25 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حرس الشرف اصطف في ارض مطار صوفيا الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

    كان في وداع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف نائب رئيس الوزراء البلغاري ووزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف ومسؤولون آخرون.

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