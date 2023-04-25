أذربيجان: 18 حالة إصابة بكورونا في اليوم

باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و58 حالة تعافي و4 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 25 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و128 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و689 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و230 مريض منهم ويستمر علاج 209 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 913 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و584 ألف و235 فحص طبي.