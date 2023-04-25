الرئيس إلهام علييف: نخطط الشروع في امداد الغاز إلى هنغاريا وسلوفاكيا ابتداء من نهاية العام

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغارترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم، "إننا أوصلنا 8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عام 2021م ونستهدف هذا العام توصيله الى 12 مليار متر مكعب.

وقال الرئيس إلهام علييف "إن غاز أذربيجان يصدَّر اليوم إلى جورجيا وتركيا واليونان وبلغاريا وإيطاليا، مضيفا أن الغاز يوصل إلى رومانيا أيضا بدء من العام الجاري وإذا وجدت انتركونيكتورات لازمة فنخطط الشروع في إمداد الغاز إلى هنغاريا وسلوفاكيا بدء من نهاية العام الجاري."