أذربيجان: تطعيم 259 جرعة من لقاح كورونا في 25 أبريل

باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 259 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 207 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و21 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 21 شخصا الجرعة الثالثة و10 جرعات تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و959 ألف و427 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و89 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و581 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و641 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و116 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.