غرس 130 صنوبر ائلدار في حملة التشجير التالية في محافظة ترتر

باكو، 25 أبريل، أذرتاج نظمت حملة التشجير التالية في محافظة ترتر ضمن "عام حيدر علييف". وزرع مشاركون من موظفي السلطة التنفيذية للمحافظة وموظفي إدارة الشرطة ومتطوعون وسكان قصبة شيخ أرخ 130 شجرة من نوع صنوبر إيلدار القيم في حديقة الوطن الموضوعة احياء لذكرى شهداء الواجب.

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