الرئيس: نخطط المزيد من توسيع فعالياتنا في سوق الغاز الأوروبية

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغار ترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم إننا في عملية المباحثات مع ألبانيا بغية إقامة نظام توزيع غاز محلي وفي الوقت ذاته "أنا متأكد من تحول سلوفاكيا بوجهها عضوا في "حلقة التضامن" إلى شريك لنا في المستقبل القريب في مجال الطاقة.

وأضاف رئيس الدولة أن أذربيجان ستوسع جغرافيا إمداد الغاز نحو 10 بلدان على الأقل مفيدا "أنني أقول "على الأقل" لأن ذلك كما أرى ليس نهاية الخطط ولأننا نخطط المزيد من توسيع فعالياتنا في سوق الغاز الأوروبية. "