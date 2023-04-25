الرئيس إلهام علييف: أذربيجان مستعدة لمواصلة الخطوات الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغار ترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم إن أذربيجان يوجهها شريكا موثوقا بها في مجال الطاقة مستعدة بعزم لمواصلة الخطوات الرامية إلى تحقيق جميع الأهداف.

وأضاف رئيس الدولة "أننا بعد استكمال المشاريع الثلاثة الرئيسية للبنية التحتية للطاقة نعمل في الوقت الحاضر على تحويل أذربيجان إلى مصدر إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها" مفيدا أن إنشاء محطات أولى لطاقة الرياح والشمس في أذربيجان قد انطلق.