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    سياسة


    الرئيس الأذربيجاني: نرسم من جديد خارطة طاقة أوراسيا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٣]
    الرئيس الأذربيجاني: نرسم من جديد خارطة طاقة أوراسيا

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغار ترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم إننا نواصل دبلوماسيتنا الفاعلة في مجال الطاقة وهناك مشاريع من مشاريع النفط الضخمة إلى مشاريع الغاز ثم الهدروجين الأخضر.

    وذكر رئيس الدولة انه "علاوة على كل هذه سكون بيننا خطوط نقل قوية وهذا سوف يؤدي إلى نشوب أوضاع جديدة تماما وقصارى القول إننا نرسم من جديد خارطة طاقة اوراسيا."

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