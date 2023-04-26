البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077

أورو EUR 1 1.8669

دولار أسترالي AUD 1 1.1234

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3375

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0935

كرون دنماركي DKK 1 0.252

لاري جورجي GEL 1 0.6795

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2470

دينار الكويت KWD 1 5.5489

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3825

بيسو المكسيك MXN 1 0.0945

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0945

كرون النرويج NOK 1 0.1613

زلوتي بولندا PLN 1 0.4085

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0209

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2948

دولار سنغافورة SGD 1 1.2711

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559

دولار تايوان TWD 1 0.0554

ليرة تركيا TRY 1 0.0875

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0486

كرون التشيك CZK 1 0.08

يوان الصين CNY 1 0.2461

جنيه بريطاني GBP 1 2.1125

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4663

كرون السويد SEK 1 0.1658

فرنك سويسرا CHF 1 1.9157

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1272

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2662

بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

ريال إيران IRR 100 0.004