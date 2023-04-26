البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 26 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077
أورو EUR 1 1.8669
دولار أسترالي AUD 1 1.1234
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3375
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0935
كرون دنماركي DKK 1 0.252
لاري جورجي GEL 1 0.6795
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2470
دينار الكويت KWD 1 5.5489
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3825
بيسو المكسيك MXN 1 0.0945
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0945
كرون النرويج NOK 1 0.1613
زلوتي بولندا PLN 1 0.4085
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0209
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2948
دولار سنغافورة SGD 1 1.2711
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1559
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0875
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0486
كرون التشيك CZK 1 0.08
يوان الصين CNY 1 0.2461
جنيه بريطاني GBP 1 2.1125
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4663
كرون السويد SEK 1 0.1658
فرنك سويسرا CHF 1 1.9157
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1272
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2662
بيسو تشيلي CLP 100 0.2091
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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