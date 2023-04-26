اصابة شخص بجروح اثر انفجار لغم أرميني في محافظة تارتار

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج) اصيب سائق المؤسسة الأوروأسوية الدولية للصحافة باباشوف خزر تريال أوغلو (من مواليد 1990) بجروح مختلفة اثر انفجار لغم مضاد للمشاة زرعته ارمينيا في محافظة تارتار المحررة. أفادت وكالة اذرتاج ان المصاب نقل إلى المستشفى.

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