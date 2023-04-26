460 قتيل في 11 ولاية منذ بدء الاشتباكات في السودان

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

يشهد السودان منذ 15 ابريل اشتباكات دامية بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع. وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين أكبر قوتين عسكريتين في السودان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة السودانية ان 460 شخص قُتل وإصابة 4063 آخر منذ بدء الاشتباكات.

ولفت التقرير إلى تناقص في أعداد القتلي والإصابات خلال اليومين الماضيين واستقرار في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة.