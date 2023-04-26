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    وفاة مواطنة بمستشفى كنجة جراء حريق

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٩]
    وفاة مواطنة بمستشفى كنجة جراء حريق

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    قالت نيابة كنجة العامة في بيان إنها تلقت بلاغا أفاد اندلاع حريق بمستشفى كنجة رقم 1 باسم عباس صحت في 26 أبريل اليوم.

    وجاء في بيان النيابة العامة أن الحريق نشب حسب تحقيق أولي بدخان سبب به ماس كهربائي في اللوحة الكهربائية في بدروم المشفى.

    وأودى الحادث بحياة المواطنة نازلة محمدوفا من مواليد 1963م التي كانت تتلقى العلاج فيه.

    ويجري التحقيق في الحادث.

     

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