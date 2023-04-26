الطوارئ: وفاة مواطنة بالعيادة المركزة جراء حريق مشفى كنجة

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

قالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق الناشب في مشفى كنجة رقم 1 باسم عباس صَحّت تعاملت معها فرق الإطفاء للطوارئ على الفور فيما تمكنت من تطويقها وإطفائها خلال مدة قصيرة.

وجاء في بيان الطوارئ إن الحادث أودى بحياة احدى المرضى التي تسممت بالدخان وكانت تتلقى العلاج بالعيادة المركزة.

ويجري التحقيق في الحادث.