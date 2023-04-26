الطوارئ: وفاة مواطنة بالعيادة المركزة جراء حريق مشفى كنجة
AzerTAg.az
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٢٩]
باكو، 26 أبريل، أذرتاج
قالت وزارة الطوارئ في بيان إن الحريق الناشب في مشفى كنجة رقم 1 باسم عباس صَحّت تعاملت معها فرق الإطفاء للطوارئ على الفور فيما تمكنت من تطويقها وإطفائها خلال مدة قصيرة.
وجاء في بيان الطوارئ إن الحادث أودى بحياة احدى المرضى التي تسممت بالدخان وكانت تتلقى العلاج بالعيادة المركزة.
ويجري التحقيق في الحادث.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٤]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:١٠]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٨]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٤١]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:١٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٣]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٠٩:٥٨]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٨]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٠٩]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٠]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥٤]
٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:١٢]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٩]
٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك