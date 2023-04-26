رفع علم أذربيجان في معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

أقيم حفل رفع علم دولة أذربيجان في معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي وقدمت تحية عسكرية بهذا الشأن الى الرئيس الاذربيجاني القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف.

بغرض وقف نقل الجنود والأسلحة والعتاد والألغام وكذلك الوسائل العسكرية من أرمينيا الى بقايا الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية في أراضي أذربيجان على خلاف البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020، و ردّا على انشاء أرمينيا نقطة تفتيش وعبور لها في مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود مع أذربيجان في 22 أبريل، أنشأت وحدات حرس الحدود الأذربيجانية نقطة تفتيش وعبور في مدخل طريق لاتشين – خانكندي، في الحدود مع أرمينيا في الساعة الثانية عشرة نهارا في 23 أبريل.