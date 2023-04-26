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    طبيب: إجلاء 58 شخصا من مستشفى كنجة بسبب الحريق

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٩]
    طبيب: إجلاء 58 شخصا من مستشفى كنجة بسبب الحريق

    باكو، 26 أبريل، أذرتاج

    قال اتحاد إدارات المناطق الطبية طبيب في بيان إن فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ تعاملت على الفور مع حادث الحريق الناشب في مستشفى كنجة رقم 1 باسم عباس صَحّت وتمكنت من إطفاء الحريق خلال مدة قصيرة.

    وأضاف أن 58 مريضا وموظفا تم إجلاؤهم إلى الحين من المشفى.

    وزادت أن الجهات ذات الصلة تسيطر على الوضع.

    وقالت نيابة كنجة العامة في بيان إن المواطنة نازلة محمدوفا من مواليد 1963م التي كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة فارقت الحياة بسبب تسممها بالدخان.

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