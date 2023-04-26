فريق العمل البيئي المعني بقره باغ يعقد اجتماعا آخر

باكو، 26 أبريل، أذرتاج

يعقد فريق العمل المعني بشؤون البيئة التابع لمركز الإدارة التابع لمقر التنسيق لمعالجة القضايا المركزة الخاصة بأراضي جمهورية أذربيجان المحررة من احتلال أرمينيا اجتماعًا آخر في مبنى مطار فضولي الدولي.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسات العامة ذات الصلة المتمثلة في فريق العمل وموظفون في تمثيلية الرئيس الأذربيجاني الخاصة بمحافظات قبادلي وجبرائيل وزنكيلان المنضمة إلى منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية وتمثيلية الرئيس الأذربيجانية الخاصة بأراضي الجمهورية المحررة من احتلال أرمينيا المنضمة إلى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا وإدارة محمية مدينة شوشا ودائرة إعادة التأهيل والإنشاء والإدارة في منطقة قره باغ الاقتصادية ودائرة إعادة التأهيل والإنشاء والإدارة رقم 1 في منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية.

ويبحث المشاركون في الاجتماع قضايا تخص في الأراضي المحررة من احتلال أرمينيا بفعاليات تطهير الأراضي من الألغام في تقييم البيئة ومراقبة احتياطيات الخامات المعدنية والمياه تحت الأرض في أراضي محافظة فضولي وأعمال تفتيشها والحيلولة دون حالات حوادث الحريق الناشبة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني والأعمال المنجزة في مجال إنشاء بنية تحتية للسياحة وفي إعادة بناء وتأهيل خزانات كوندلن شاي للمياه وغيرها من المسائل الملحة.