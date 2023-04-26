أذربيجان: 71 حالة إصابة بكورونا في اليوم

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

سجلت 71 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و73 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 26 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و199 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و762 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و233 مريض منهم ويستمر علاج 204 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1585 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و585 ألف و820 فحص طبي.