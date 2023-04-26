أذربيجان: تطعيم 434 جرعة من لقاح كورونا في 26 أبريل

باكو، 26 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 434 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 26 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 246 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و138 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 34 شخصا الجرعة الثالثة و16 جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و959 ألف و861 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و410 ألف و335 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و719 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و675 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و132 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.