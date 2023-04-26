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    سياسة


    الخارجية تطالب أرمينيا بوقف سياستها الإرهابية لإقرار السلام في المنطقة

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:١٥‎]
    الخارجية تطالب أرمينيا بوقف سياستها الإرهابية لإقرار السلام في المنطقة

    باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

    يجب على المجتمع الدولي ان يدينَ دعم أرمينيا على مستوى الدولة للإرهاب الذي تستخدمه المجموعات الارمينية الراديكالية عبر التاريخ. وينبغي ان تتخلى أرمينيا عن سياسة الإرهاب، لأجل إحلال الامن والسلام في المنطقة.

    قالت هذا وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان نشرته بخصوص وضع النصب التذكاري لعملية "نيميزيس" الإرهابية في أرمينيا.

    كما ورد في البيان: "من المعلوم ان التنظيمات الإرهابية "أسالا" وفرعيه "آرابو" و"آرامو" متورطة في ارتكاب مجزرة في خوجالي ضد الأذربيجانيين. إن تمجيدَ الإرهابي الأرميني عضو تنظيم "اسالا" آمبيك ساسونيان في أرمينيا على اغتيال الدبلوماسي التركي كمال اريكان، وكونَ ترويج الفكرة النازية جزءا لا يتجزأ من سياسة الدولة في أرمينيا، وتمجيد نجده غاريجين (Garegin Nzhdeh) جنرال قوات الأمن الخاصة النازية ودراستامات كانايان Drastamat Kanayan (المعروف بلقب "درو") جنرال الجيش النازي كبطلين وطنيين في أرمينيا وتخليد أسمائهم ودعاية "أفكار نجده"، يظهر كل هذا الوجه الحقيقي لنظام أرمينيا."

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