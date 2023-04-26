أذربيجان تبدأ في إجلاء رعاياها من السودان

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

تنفذ حكومة أذربيجان تدابير لضمان امن رعاياها في جمهورية السودان بسبب الأوضاع الحالية فيها.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الحكومة تنفذ حاليا عملية إجلاء 26 مواطنا اذربيجانيا تم الكشف عن أماكن اقامتهم من جمهورية السودان. يتم إجلاؤهم بدعم تركيا الشقيقة وعبر البلد الثالث.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن المواطنين الاذربيجانيين، الذين لا يملكون وثائق سياحة موثوق بها، سيتم تزويدهم بالوثائق ذات الصلة عن طريق الممثليات الدبلوماسية ذات الصلة لأذربيجان.

تناشد الوزارة رعاياها المقيمين في جمهورية السودان عدم التوجه إلى أماكن الحشد العسكري وعدم مغادرة بيوتهم او في أماكن آمنة في الوقت الراهن،كما تدعو المواطنين الى اجتناب السفر الى هذا البلد.

يرجى من المواطنين الاذربيجانيين القاطنين في السودان الاتصال بسفارة أذربيجان في جمهورية مصر العربية عبر رقم تلفون +201010271387 في الأسئلة المتعلقة بالاجلاء او المشكلة الأخرى.