الكشف عن شعار بطولة أوروبا لكرة السلة (تحت 18 عاما) في باكو

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

تم الكشف عن شعار المجموعة C لبطولة أوروبا لكرة السلة للشباب (تحت 18 سنة) التي تستضيفها عاصمة أذربيجان باكو من 29 يوليو الى 6 أغسطس.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني لكرة السلة ان التصميم الاولي للشعار يشبه صورة الهلال والنجمة الثمانية المرسومة في علم دولة أذربيجان. كذلك رسمت على الشعار صور زخارف مشهورة في فن تصميم المجوهرات الاذربيجاني التقليدي.