تدريبات وحدات الدفاع الجوي بالذخائر الحية

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

وفقًا لخطة التدريب لعام 2023 ، التي وافق عليها وزير الدفاع، شاركت وحدات الدفاع الجوي في تدريبات بالذخيرة الحية.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، أن الهدف الرئيسي من الطلقات القتالية الحية هو تحسين مهارات الجنود في ادارة منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ورفع قدراتهم القتالية.

خلال التدريبات، استوفت الأطقم القتالية معايير نشر أنظمة الدفاع الجوي OSA و S-125 في مواقعها القتالية والاستعداد للاستخدام القتالي.

أكملت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي الصاروخي بشكل احترافي مهام اكتشاف وتدمير أهداف عدو وهمي بالذخيرة الحية.