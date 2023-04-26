سباق فورمولا 1: تعديل في جدول جائزة أذربيجان الكبرى
AzerTAg.az
باكو، 26 أبريل (أذرتاج)
كشف الاتحاد الدولي للسيارات FIA عن الجدول المحدث لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1 المزمع تنظيمها في باكو من 28 الى 30 أبريل الحالي.
أفادت أذرتاج نقلا الاتحاد قوله ان جائزة أذربيجان الكبرى ستشهد تنظيم التجربتين التأهيليتين.
الجمعة، 28 أبريل
13:30 - – 14:30 التجربة الأولى
17:00 - – 18:00 التجربة التأهيلية لترتيب الطيارين.
السبت، 29 أبريل
12:30 – 13:30 - التجارب التأهيلية لسباق سبرنت
17:30 – 18:30 سباق سبرنت
الأحد، 30 أبريل
15:00 انطلاق سباق جائزة أذربيجان الكبرى
يجب الذكر ان ماكس فيرستابين طيار "ريد بول رايسينج" يتولى المركز الأول بـ69 نقطة في ترتيب الطيارين بعد 3 جولات. يليه في المركز الثاني سيرخيو بيريس "ريد بول رايسينج" بـ54 نقطة بينما يحتل فيرناندو ألونسو طيار "استون مارتين" المركز الثالث بـ45 نقطة.
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