سباق فورمولا 1: تعديل في جدول جائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

كشف الاتحاد الدولي للسيارات FIA عن الجدول المحدث لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1 المزمع تنظيمها في باكو من 28 الى 30 أبريل الحالي.

أفادت أذرتاج نقلا الاتحاد قوله ان جائزة أذربيجان الكبرى ستشهد تنظيم التجربتين التأهيليتين.

الجمعة، 28 أبريل

13:30 - – 14:30 التجربة الأولى

17:00 - – 18:00 التجربة التأهيلية لترتيب الطيارين.

السبت، 29 أبريل

12:30 – 13:30 - التجارب التأهيلية لسباق سبرنت

17:30 – 18:30 سباق سبرنت

الأحد، 30 أبريل

15:00 انطلاق سباق جائزة أذربيجان الكبرى

يجب الذكر ان ماكس فيرستابين طيار "ريد بول رايسينج" يتولى المركز الأول بـ69 نقطة في ترتيب الطيارين بعد 3 جولات. يليه في المركز الثاني سيرخيو بيريس "ريد بول رايسينج" بـ54 نقطة بينما يحتل فيرناندو ألونسو طيار "استون مارتين" المركز الثالث بـ45 نقطة.