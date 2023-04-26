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    سباق فورمولا 1: تعديل في جدول جائزة أذربيجان الكبرى

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٤]
    سباق فورمولا 1: تعديل في جدول جائزة أذربيجان الكبرى

    باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

    كشف الاتحاد الدولي للسيارات FIA عن الجدول المحدث لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا 1 المزمع تنظيمها في باكو من 28 الى 30 أبريل الحالي.

    أفادت أذرتاج نقلا الاتحاد قوله ان جائزة أذربيجان الكبرى ستشهد تنظيم التجربتين التأهيليتين.

    الجمعة، 28 أبريل

    13:30 - – 14:30 التجربة الأولى

    17:00 - – 18:00 التجربة التأهيلية لترتيب الطيارين.

    السبت، 29 أبريل

    12:30 – 13:30 - التجارب التأهيلية لسباق سبرنت

    17:30 – 18:30 سباق سبرنت

    الأحد، 30 أبريل

    15:00 انطلاق سباق جائزة أذربيجان الكبرى

    يجب الذكر ان ماكس فيرستابين طيار "ريد بول رايسينج" يتولى المركز الأول بـ69 نقطة في ترتيب الطيارين بعد 3 جولات. يليه في المركز الثاني سيرخيو بيريس "ريد بول رايسينج" بـ54 نقطة بينما يحتل فيرناندو ألونسو طيار "استون مارتين" المركز الثالث بـ45 نقطة.

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