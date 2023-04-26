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    بمناسبة مرور 78 عاما على الانتصار في الحرب العالمية الثانية
    بناء على مرسوم رئاسي.. دفع معونات مالية مباشرة الى 3729 شخص

    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 26 أبريل (أذرتاج)

    بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في 26 أبريل، ستقدم معونة مادية لمرة واحدة للمشاركين في الحرب العالمية الثانية خلال عامي 1941 و1945 ، وأرامل العسكريين الذين قٌتلوا أو ماتوا فيما بعد، وللأشخاص الذين تم تكريمهم بالأوسمة والميداليات على العمل الدؤوب وراء خط الجبهة.

    بموجب المرسوم، ستدفع معونة بمبلغ 1500 مانات لكل شخص من 57 شخصا شاركوا في تلك الحرب.

    بهذه المناسبة، وبناء على المرسوم، سيحصل 3672 شخص على 750 مانات لكل منهم.

    بشكل اجمالي سيشمل المرسوم 3729 شخص.

    لتنفيذ هذا المرسوم، تم تخصيص 2.9 مليون مانات من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المنصوص عليه في ميزانية الدولة لجمهورية أذربيجان لعام 2023 لتوفير مساعدة مادية لمرة واحدة.

    سيتم تحويل المساعدة المادية لمرة واحدة من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي للسكان إلى الحسابات المصرفية للأشخاص من هذه الفئات.

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    بمناسبة مرور 78 عاما على الانتصار في الحرب العالمية الثانية بناء على مرسوم رئاسي.. دفع معونات مالية مباشرة الى 3729 شخص بمناسبة مرور 78 عاما على الانتصار في الحرب العالمية الثانية بناء على مرسوم رئاسي.. دفع معونات مالية مباشرة الى 3729 شخص