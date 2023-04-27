طيارون اذربيجانيون يشاركون في تدريبات "نسر الأناضول 2023"

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

غادر طاقم الطيران والطاقم الفني ومقاتلات للقوات الجوية الأذربيجانية إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في التدريب الدولي "نسر الأناضول - 2023".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مجموعة من أفراد القوات الجوية الأذربيجانية ومقاتلات من طراز "سو-25" ستشارك في التدريبات التي ستبدأ في 2 مايو.

إن التدريب الدولي الذي سيشارك فيه ممثلون عن أذربيجان وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا سيستمر حتى 23 مايو.