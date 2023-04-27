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    سياسة


    طيارون اذربيجانيون يشاركون في تدريبات "نسر الأناضول 2023"

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    طيارون اذربيجانيون يشاركون في تدريبات

    باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

    غادر طاقم الطيران والطاقم الفني ومقاتلات للقوات الجوية الأذربيجانية إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في التدريب الدولي "نسر الأناضول - 2023".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مجموعة من أفراد القوات الجوية الأذربيجانية ومقاتلات من طراز "سو-25" ستشارك في التدريبات التي ستبدأ في 2 مايو.

    إن التدريب الدولي الذي سيشارك فيه ممثلون عن أذربيجان وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا سيستمر حتى 23 مايو.

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