طيارون اذربيجانيون يشاركون في تدريبات "نسر الأناضول 2023"
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)
غادر طاقم الطيران والطاقم الفني ومقاتلات للقوات الجوية الأذربيجانية إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في التدريب الدولي "نسر الأناضول - 2023".
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مجموعة من أفراد القوات الجوية الأذربيجانية ومقاتلات من طراز "سو-25" ستشارك في التدريبات التي ستبدأ في 2 مايو.
إن التدريب الدولي الذي سيشارك فيه ممثلون عن أذربيجان وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا سيستمر حتى 23 مايو.
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