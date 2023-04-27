جيهون بايراموف يلتقي وفد "مركز خزر السياسي" الأمريكي

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع وفد "مركز خزر السياسي" العامل في الولايات المتحدة الامريكية في 26 أبريل.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقة حوض بحر الخزر ومسائل التعاون في مجال الأبحاث في هذه الحقول وآفاقه وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

تحدث الوزير جيهون بايراموف عن ضرورة الأبحاث العلمية التحليلية حول منطقة حوض بحر الخزر، مشيرا الى ان أذربيجان تبدي أهمية لمسائل التعاون مع مراكز الفكر. قيل ان إقامة التعاون الوثيق مع مراكز الفكر الموجودة في أذربيجان وتطوير العلاقات معها ستساهم في عمل مركز خزر السياسي.

أحاط الوزير بايراموف الضيوفَ علما مفصلا بالوضع الحالي في المنطقة في فترة ما بعد النزاع واعمال إعادة البناء والترميم الواسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني، والخطوات المتخذة في سبيل تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، والنشاط الحالي في مجال تقديم اجندة السلام والتحديات الحالية امامها.

ولفت الى ان امتناع أرمينيا من التزاماتها في تنفيذ الاتفاقات يشكل تهديدا لتوفير الامن والسلام المستدام في المنطقة وتطبيع العلاقات بين البلدين. في هذا السياق قدمت معلومات عن ماهية القرار الصادر عن انشاء معبر حدودي عند مدخل لاتشين وخانكندي.

كما نوقشت المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.