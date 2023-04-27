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    الخارجية التركية: خطوات أرمينيا الاستفزازية لن تساهم في سلام قوي ودائم في المنطقة

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٩]
    الخارجية التركية: خطوات أرمينيا الاستفزازية لن تساهم في سلام قوي ودائم في المنطقة

    باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

    أدانت وزارة الخارجية التركية انشاء نصب تذكاري لعملية "نيميزيس" الإرهابية في يريفان، مكرس للإرهابيين الذين اغتالوا القادة السياسيين والعسكريين للإمبراطورية العثمانية في أوائل العشرينات للقرن العشرين وقتلوا المسؤولين الأذربيجانيين في ذلك الوقت وحتى بعض رعايا الإمبراطورية العثمانية من القومية الارمينية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن إنشاء النصب التذكاري المخزي هو تمجيد للهجوم الإرهابي الدموي الذي أسفر عن مقتل 31 دبلوماسيا تركيا وأفراد عائلاتهم.

    كما جاء في البيان: "يُظهر أسلوب تقديم هذا الحدث في وسائل الاعلام الارمينية أيضا أن بعض العقول لا تزال لديها تفسير مشوه للتاريخ لا يمكن قبوله. إن مثل هذه الخطوات الاستفزازية التي لا تتماشى مع روح عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا لن تسهم بأي حال من الأحوال في الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار قويين ودائمين في المنطقة، بل على العكس من ذلك، سيكون لها تأثير سلبي على عملية التطبيع".

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