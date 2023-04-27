أذربيجان وروسيا تبحثان برنامج عمل مشترك في مشروع "الشمال والجنوب"

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

التقى رئيس "سكك الحديد الأذربيجانية" روشان رستموف مع المدير العام لسكك الحديد الروسية اوليغ بيلوزيروف في موسكو عاصمة روسيا في 26 ابريل.

أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا آفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجالات نقل الشحن ولاسيما خطة العمل المشترك في مشروع "الشمال والجنوب" للنقل.

أجرى الطرفان تبادل الآراء حول زيادة تنافسية هذا المشروع للنقل وإمكانية جلب احجام إضافية من الشحن. كذلك نوقشت الاقتراحات المتعلقة بتفعيل وقت الترانزيت ورقمنة تبادل الوثائق والمستندات وتزامن العمليات في هذا المشروع.