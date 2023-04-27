رئيس أذربيجان يلتقي وزيرة الشئون الأوروبية والخارجية الفرنسية (محدث)

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع وزيرة الشئون الأوروبية والخارجية الفرنسية كيترين كولونا في 27 أبريل.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني أشار الى ضرورة تبادل الآراء الموسع حول آفاق العلاقات الأذربيجانية الفرنسية، معربا عن يقينه من المناقشات الشاملة حول العديد من المسائل اثناء هذه الزيارة، وأكد على ان هذا سيكون مفيدا للتعاون المقبل. ونوه الرئيس إلهام علييف الى أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات من حيث رسم خريطة الطريق للمرحلة اللاحقة.

قال الرئيس علييف ان جدول اعمال العلاقات الثنائية واسع جدا دائما مشيرا الى ان التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والنقلية والطاقة وغيرها له تاريخ جيد. ابدى الرئيس إلهام علييف ثقته في مناقشة مسائل التعاون الإقليمي والامن الإقليمي في إطار زيارة الوزيرة الفرنسية الى المنطقة.

وشدد الرئيس إلهام علييف على ان أذربيجان تقدمت، بعد انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، باقتراح توقيع معاهدة سلام مع الاعتراف المتبادل لأذربيجان وأرمينيا بوحدة أراضي وسيادة بعضهما بعضا. وقال ان أذربيجان قدمت أرمينيا 5 مبادئ للسلام.

أضاف الرئيس إلهام علييف ان أرمينيا لا تنفذ التزاماتها بعد توقيع البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 وانتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. في هذا السياق شدد الرئيس على ان أرمينيا لا تسمح فتح ممر بين أذربيجان وجيبها نخجيفان ولا تسحب بقايا قواتها المسلحة من جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا. كذلك كانت أرمينيا تقوم بنقل الذخائر والأسلحة والمنتجات العسكرية الأخرى الى قره باغ من خلال سوء استعمال طريق لاتشين. قال الرئيس ان انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا حق سيادي لأذربيجان وتجسيد لضمان وحدة أراضيها.

من جانبها نقلت كيترين كولونا تحيات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الرئيس الاذربيجاني وأكدت ان ايمانويل ماكرون يبدي أهمية كبيرة للعلاقات المفتوحة والمتواصلة مع الرئيس الاذربيجاني.

أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات فيما رجا من الوزيرة نقل تحياته اليه أيضا.

قالت كولونا ان فرنسا تريد السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان وبشكل عام، في منطقة جنوب القوقاز.

قالت كيترين كولونا ان فرنسا تبدي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية وفي الوقت ذاته، للعلاقات في إطار الاتحاد الأوروبي مشيرا الى وجود إمكانيات واسعة في هذا الاتجاه.

كما اجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.