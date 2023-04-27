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    لأول مرة.. باكو تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٦]
    لأول مرة.. باكو تستضيف اجتماع المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء

    باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

    انطلق اليوم لأول مرة في باكو حدث باسم "جيل الفضاء في أذربيجان" (SG Azerbaijan) برعاية مؤسسة "اذركوسموس" الأذربيجانية للفضاء والمجلس الاستشاري لأجيال الفضاء.

    أفادت أذرتاج ان الحدث مكرس لموضوع "النساء في الفضاء: صعوبات وفرص".

    يتزامن هذا الحدث باحتفال العالم بيوم "البنات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" المصادف في كل يوم الخميس من الأسبوع الأخير لشهر ابريل. والهدف من هذا الحدث هو إشراك البنات في مجال المعلومات والاتصالات وزيادة دورهن في هذا الحقل.

    يجب الذكر ان السيدات الأذربيجانية تخصصن في إدارة الأقمار الصناعية وتشغيلها وفي مجال الاتصالات.

    سيتمكن الحضور من المشاركة في دورات تدريب في مجال علم الفضاء والتكنولوجيا وجلسات نقاش وورش عمل.

    يقع مقر المجلس الاستشاري لأجيال الفضاء في مدينة فيينا النمساوية وهو مؤسسة غير حكومية وشبكة احترافية عالمية ترمي إلى نشر الوعي من خلال إلهام وإشراك الجيل القادم من الشباب في قضايا قطاع الفضاء. ويعتبر المجلس منصة الشباب (من 18 الى 35 سنة) في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.

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