الصين تعمل على إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية لاستكشاف الفضاء البعيد بحلول عام 2030

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

تخطط الصين لتشكيل مجموعة من أقمار الصناعية " كويكياو" بحلول عام 2030 لاستكشاف الفضاء البعيد، بحسب ما افادته وكالة شينخوا.

وبحسب المعطيات فان هذه المجموعة ستوفر الاتصالات وخدمات الملاحة ونقل البيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال الاستشعار عن بعد، كما من المفترض الاعتماد على هذه الأقمار الصناعية في تنفيذ برنامج بناء محطة علمية على سطح القمر، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

أما بحلول عام 2040 ، سيتم استخدام هذه المجموعة ليس فقط للمشروع القمري، ولكن أيضًا لخدمة البعثات لدراسة كوكبي المريخ والزهرة.

وتعمل بكين بنشاط على تطوير برنامج الفضاء الوطني، وتطوير كل من الأرصاد الجوية والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأقمار الصناعية للملاحة، وكذلك تقنيات استكشاف القمر.

وفي عام 2022، نفذت الصين 64 عملية إطلاق، محطمة رقم قياسي، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في ذاك العام.