إسطنبول.. مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الفضاء ينطلق الخميس

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

تنطلق، الخميس، فعاليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، بنسخته السابعة في مدينة إسطنبول التركية.

وينظم المهرجان (TEKNOFEST) الذي يعد الأكبر في العالم للطيران والفضاء والتكنولوجيا، "وقف فريق التكنولوجيا التركية" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا على أرض مطار أتاتورك بين 27 أبريل/ نيسان الحالي و1 مايو/ أيّار المقبل، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وتستضيف فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة مثل مسابقات التكنولوجيا والعروض الجوية والحفلات الموسيقية وحلقات الحوار وفعاليات أخرى.

ويهدف المهرجان إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا في المجتمع التركي وزيادة الوعي حول تحول تركيا إلى مجتمع منتج ومطور للتكنولوجيا.

وتقام مسابقات التكنولوجيا في مختلف التخصصات والفئات لمئات الآلاف من الشباب الطامحين لتحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا.

وتقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة مختلفة في النسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

ورصد المهرجان جوائز بقيمة أكثر من 13 مليون ليرة تركية للفائزين (670 ألف دولار)، ودعم لشراء معدات بقيمة 30 مليون ليرة تركية (أكثر من 1.5 مليون دولار).

وإلى جانب المسابقات في مختلف الفئات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، يعرض المهرجان عددا من تكنولوجيات المسيرات والطائرات العسكرية التركية أمثال المسيّرة "بيرقدار تي بي 3"، والمسيّرة المقاتلة "بيرقدار قزل ألما".

كما ينظم فريقا "النجوم التركية" و"سولو تورك" عروضا جوية، بجانب عروض طيران للطائرة "حُر قوش" والمروحيتين "غوك باي" و"أتاك"، والمسيرات "آق سونغور" و"بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقينجي" و"العنقاء".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.