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    جيهون بايراموف: العلاقات الأذربيجانية الفرنسية قد توصف كالتعاون الناجح في المجالات المختلفة

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٤]
    جيهون بايراموف: العلاقات الأذربيجانية الفرنسية قد توصف كالتعاون الناجح في المجالات المختلفة

    باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

    مر 30 عاما على انشاء علاقات دبلوماسية بين أذربيجان وفرنسا في العام الماضي. شهدت العلاقات بين أذربيجان وفرنسا نموا ديناميكيا في المجالات المتعددة خلال السنوات الطويلة.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة شئون أوروبا والخارجية لفرنسا كيترين كولونا.

    أضاف الوزير قائلا "ان العلاقات بين البلدين، قد توصف بأنها تعاون ناجح يشمل المجالات المختلفة، بالمعنى الحقيقي للكلمة. حققنا مشاريع مشتركة كبيرة في العديد من المجالات الاستراتيجية خلال هذه الفترة الطويلة."

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