البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0077
أورو EUR 1 1.8786
دولار أسترالي AUD 1 1.1246
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.337
درهم إماراتي AED 1 0.4630
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0927
كرون دنماركي DKK 1 0.252
لاري جورجي GEL 1 0.6805
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2469
دينار الكويت KWD 1 5.5537
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3814
بيسو المكسيك MXN 1 0.0937
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0945
كرون النرويج NOK 1 0.16
زلوتي بولندا PLN 1 0.4098
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0207
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2972
دولار سنغافورة SGD 1 1.273
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1563
دولار تايوان TWD 1 0.0554
ليرة تركيا TRY 1 0.0875
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0442
كرون التشيك CZK 1 0.0799
يوان الصين CNY 1 0.2455
جنيه بريطاني GBP 1 2.1208
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4676
كرون السويد SEK 1 0.1649
فرنك سويسرا CHF 1 1.9079
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1267
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2716
بيسو تشيلي CLP 100 0.2111
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0116
ريال إيران IRR 100 0.004
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