الرئيس الاذربيجاني: أرمينيا لا تنفذ التزاماتها

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

ابدى الرئيس إلهام علييف ثقته في مناقشة مسائل التعاون الإقليمي والامن الإقليمي في إطار زيارة الوزيرة الفرنسية الى المنطقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شدد خلال محادثة مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونالي على ان أذربيجان تقدمت، بعد انتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما، باقتراح توقيع معاهدة سلام مع الاعتراف المتبادل لأذربيجان وأرمينيا بوحدة أراضي وسيادة بعضهما بعضا. وقال ان أذربيجان عرضت لأرمينيا 5 مبادئ للسلام.

وأضاف رئيس الدولة ان أرمينيا لا تنفذ التزاماتها بعد توقيع البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 وانتهاء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.