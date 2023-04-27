  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس: انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي حق سيادي لبلدنا

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
    الرئيس: انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي حق سيادي لبلدنا

    باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

    لا تسمح أرمينيا فتح ممر بين أذربيجان وجيبها نخجيفان ولا تسحب بقايا قواتها المسلحة من جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا. كذلك كانت أرمينيا تقوم بنقل الذخائر والأسلحة والمنتجات العسكرية الأخرى الى قره باغ من خلال سوء استعمال طريق لاتشين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونالي.

    قال رئيس الدولة ان انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا حق سيادي لأذربيجان وتجسيد لضمان وحدة أراضيها.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠٠]
    27 مركبة لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣١]
    رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
    الخارجية: تدخل أطراف ثالثة في حوار بين أذربيجان وسكانها الأرمن أمر مرفوض
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٦]
    الرئيس إلهام علييف يصادق على مذكرة تفاهم للتعاون بين "اسان خدمة" والبنك الإسلامي للتنمية