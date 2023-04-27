الرئيس: انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي حق سيادي لبلدنا

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

لا تسمح أرمينيا فتح ممر بين أذربيجان وجيبها نخجيفان ولا تسحب بقايا قواتها المسلحة من جزء من الأراضي الأذربيجانية تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا. كذلك كانت أرمينيا تقوم بنقل الذخائر والأسلحة والمنتجات العسكرية الأخرى الى قره باغ من خلال سوء استعمال طريق لاتشين.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونالي.

قال رئيس الدولة ان انشاء معبر حدودي عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا حق سيادي لأذربيجان وتجسيد لضمان وحدة أراضيها.