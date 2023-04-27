الوزير: بمبادرة أمريكية.. تعود أرمينيا الى مائدة المحادثات

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

إن لم تثق أذربيجان في معاهدة السلام فلم تقدم مبادرة للصلح. أشار الرئيس إلهام علييف الى ضرورة توقيع معاهدة السلام عام 2021 من خلال طي صفحة النزاع. كذلك تقدمت أذربيجان بالذات باقتراحات لمعاهدة السلام.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة شئون أوروبا والخارجية لفرنسا كيترين كولونا.

أضاف بايراموف ان "أذربيجان اعدت 5 مبادئ أساسية في فبراير عام 2022 وقدمت اول مشروع لمعاهدة السلام الى أرمينيا في أكتوبر العام الماضي. تعود أرمينيا الى مائدة المفاوضات بفضل مبادرة الولايات المتحدة الامريكية. وندعم هذه العملية."