الوزيرة الفرنسية: ايمانويل ماكرون يبدي أهمية كبيرة للعلاقات المفتوحة والمتواصلة مع الرئيس الاذربيجاني

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

يبدي رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون أهمية كبيرة للعلاقات المفتوحة والمتواصلة مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونالي في لقائها مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

قالت الوزيرة ان فرنسا تريد السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أذربيجان وبشكل عام، في منطقة جنوب القوقاز.

اضافت كيترين كولونا ان فرنسا تبدي أهمية كبيرة للعلاقات الثنائية وفي الوقت ذاته، للعلاقات في إطار الاتحاد الأوروبي مشيرا الى وجود إمكانيات واسعة في هذا الاتجاه.