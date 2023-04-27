جيهون باراموف: كانت هناك بعض الخلافات بين أذربيجان وفرنسا حول مرحلة تطبيع ما بعد الصراع

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

إذا نظرنا إلى سعة العلاقات بين أذربيجان وفرنسا، فنرى انه كان هناك نشاط مشترك وتعاون متبادل المنفعة في المجالات الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وعدد من المجالات الأخرى. خلال هذه الفترة، كانت العلاقات البرلمانية ومجموعات الصداقة النشطة قائمة بين البلدين وتم توظيف استثمارات متبادلة بمليارات الدولارات بين البلدين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

أشار الوزير الاذربيجاني: "يجب الذكر بصراحة أن بعض الخلافات قد برزت بين البلدين في المسائل المتعلقة بمرحلة التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما والتي نتجت عن تحرير أذربيجان أراضيها وفقا لدستورها وميثاق الأمم المتحدة وحقها القانوني. إذا قمنا بتقييم فترة العامين ونصف العام الماضيين من وجهة نظر الأجندة السياسية، فيظهر ان هذه المدة لم تمر على خلفية بعض الاتصالات السياسية الجديدة والمشاريع والتنمية وبل على خلفية بعض المناقشات الدبلوماسية المتبادلة والخلافات".