الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 34 حالة حريق و5 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 5 أشخاص وبينهم قاصر.

أجلت فرق البحث والإنقاذ للطوارئ 58 مريضا و90 موظفا من مستشفى كنجة رقم 1 باسم عباس صحّت جراء حادث الحريق الناشب فيه فيما اكتشفت جثمان شخص واحد وسلم إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.