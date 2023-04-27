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    الرئيس إلهام علييف: تبادل الآراء الموسع حول آفاق العلاقات الأذربيجانية الفرنسية ضروري

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤١]
    الرئيس إلهام علييف: تبادل الآراء الموسع حول آفاق العلاقات الأذربيجانية الفرنسية ضروري

    باكو، 27 أبريل، (اذرتاج)

    من الضروري إجراء تبادل الآراء الموسع حول آفاق العلاقات الأذربيجانية الفرنسية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونالي.

    أعرب رئيس الدولة عن يقينه من المناقشات الشاملة حول العديد من المسائل اثناء هذه الزيارة، وأكد على ان هذا سيكون مفيدا للتعاون المقبل. ونوه الى أهمية تبادل وجهات النظر حول آفاق العلاقات من حيث رسم خريطة الطريق للمرحلة اللاحقة.

    قال الرئيس علييف ان جدول اعمال العلاقات الثنائية واسع جدا دائما مشيرا الى ان التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والنقلية والطاقة وغيرها له تاريخ جيد.

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