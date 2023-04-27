جيهون بايراموف: كانت لأذربيجان توقعات من الوسطاء حتى الحرب الوطنية

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باكو اليوم، إن فرنسا لعبت دورا فاعلا جدا نحو حل هذا النزاع بصفتها مشاركة في رئاسة مجموعة مينسك السابقة خلال مدة زادت عن 25 سنة وإن فرنسا هي الطرف الانشط والأعلم بتاريخ النزاع بين جميع بلدان أوروبا وكانت لأذربيجان حتى الحرب الوطنية تطلعات بشأن عملية المباحثات والى مناشدات الوسطاء وممارسة ضغط على أرمينيا وقد تحولت هذه التوقعات فيما بعد إلى خيبة امل ولكن كانوا يردون علينا، في المسائل التي طرحناها، طالبين منا ان نفهمهم ودورهم ومهمتهم للوساطة وهي ضرورة تجنبهم من توجيه نداءات مباشرة إلى أي طرف، بل الاكتفاء بتأسيس إطار معين وتنظيم مباحثات واتصالات مباشرة بين أرمينيا وأذربيجان ضمن هذه المنصة كي نتوصل الى السلام.

وأوضح الوزير بايراموف "أن هذا كان يثير بعض الاستياء لدينا، لأن هذا كان وضع علامة المساواة بين البلد المعتدي والبلد المعتدى عليه ولكنه على الرغم من كل هذا، كانت أذربيجان تتحلى بضبط النفس إزاء ذلك الوضع وكانت تظن أن هذا دور الوساطة الدولية وقاعدة من قواعد النظام الدولي. بيد أننا نرى بعد عام 2020 بعض التصرفات المغايرة في العديد من الحالات. "