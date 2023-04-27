وزير الخارجية: لن نشهد مناشدة فرنسا إلى أرمينيا خلال مدة العامين والنصف الأخيرة

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باكو اليوم، إن أذربيجان اتخذت خطوة سافرة وشفافة في أراضيها وفقا لدستورها وحقوقها وقبل سنتين ونصف سنة من هذه الخطوة، قد أوضحت بشكل سافر فحوى المشكلة. ولم نشهد ولو مرة واحدة مناشدة من فرنسا إلى أرمينيا خلال هذه المدة أي عامين ونصف عام.

وشدد الوزير بايراموف على أن تمويل 10 آلاف مسلح غير قانوني موجود على أراضي أذربيجان ذات السيادة هو السبب رقم واحد للتوتر في المنطقة.