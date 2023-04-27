وزير الخارجية: لم تكن أذربيجان أبدا سببا لتوتر العلاقات مع فرنسا

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماعه بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باكو اليوم، إن أذربيجان لم تكن أبدا سببا لتوتر العلاقات مع أذربيجان ولكنها كانت دوما مؤيدة بتنمية العلاقات على المستوى الإيجابي. وبذل البلد جهودا من اجل ذلك.

وأضاف الوزير بايراموف أن أذربيجان لم تتجنب أبدا من الاتصالات عند ظهور الخلافات وقد استمرت الاتصالات بشكل مكثف في مختلف المستويات خلال هذه الفترة أيضا.