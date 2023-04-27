اعمال انشاء الطريق البري بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين مستمرة على قدم وساق

باكو، 27 أبريل (أذرتاج)

تستمر الاعمال على قدم و ساق في انشاء الطريق البري بين خودافرين وقوبادلي ولاتشين وهو مشروع سيلعب دورا مهما في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للقرى والمحافظات المحررة من الاحتلال في منطقتي قره باغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.

أفادت أذرتاج ان طول الطريق البري الإجمالي سيكون 70.4 كم. ينشأ الطريق متماشيا لكل المتطلبات العصرية.