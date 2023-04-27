الرئيس إلهام علييف يصادق على مذكرة تفاهم للتعاون بين "اسان خدمة" والبنك الإسلامي للتنمية
AzerTAg.az
٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٦]
باكو، 27 أبريل (أذرتاج)
صادق رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف على "مذكرة التفاهم للتعاون، الموقعة بين الوكالة الأذربيجانية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني (أسان خدمة) والبنك الإسلامي للتنمية، في 1 مارس عام 2023 بمدينة باكو، حول تحسين تقديم الخدمات العامة الالكترونية عبر الانترنت في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال الاستفادة من خبرة "اسان خدمة"".
كلف الرئيس إلهام علييف الوكالةَ الأذربيجانية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الاذربيجاني (أسان خدمة) بتحقيق بنود المذكرة بعد دخولها حيز التنفيذ.
وكلف أيضا وزارة الخارجية بإخطار البنك الإسلامي للتنمية بالانتهاء من تنفيذ الإجراءات الداخلية الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
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