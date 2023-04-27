  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023"

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]

    باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

    أقيم حفل افتتاح تدريب الطيران التكتيكي الدولي "نسر الأناضول - 2023" في القاعدة الجوية في مدينة قونية التركية بمشاركة عسكريين من دول مختلفة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أولا، تم إطلاع المشاركين على اهداف التدريبات والمنطقة التي ستقام فيها.

    ثم حصل المشاركون على معلومات حول سيناريو وأنشطة التدريبات.

    يذكر أن طواقم الطيران ومقاتلات للقوات الجوية الأذربيجانية والطواقم الفنية يشاركون في التدريبات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٣٠]
    طيارون اذربيجانيون يشاركون في تدريبات "نسر الأناضول 2023"
    ٢٦.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:١٨]
    تدريبات وحدات الدفاع الجوي بالذخائر الحية
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٢٨]
    التدريبات التكتيكية في وحدات الصواريخ والمدفعية مستمرة
    ٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    توقيع اتفاقية بشأن التعاون في مجال الدفاع بين أذربيجان وجورجيا
    حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023" حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023" حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023" حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023"