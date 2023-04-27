حفل افتتاح التدريبات العسكرية الدولية "نسر الأناضول - 2023"

باكو، 27 أبريل، (أذرتاج)

أقيم حفل افتتاح تدريب الطيران التكتيكي الدولي "نسر الأناضول - 2023" في القاعدة الجوية في مدينة قونية التركية بمشاركة عسكريين من دول مختلفة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أولا، تم إطلاع المشاركين على اهداف التدريبات والمنطقة التي ستقام فيها.

ثم حصل المشاركون على معلومات حول سيناريو وأنشطة التدريبات.

يذكر أن طواقم الطيران ومقاتلات للقوات الجوية الأذربيجانية والطواقم الفنية يشاركون في التدريبات.