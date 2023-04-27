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    الخارجية: تدخل أطراف ثالثة في حوار بين أذربيجان وسكانها الأرمن أمر مرفوض

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
    الخارجية: تدخل أطراف ثالثة في حوار بين أذربيجان وسكانها الأرمن أمر مرفوض

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    يجري الجانب الأذربيجاني حوارا مع السكان الأرمن (في قره باغ) ضمن التشريعات الأذربيجانية. إن تدخل أطراف ثالثة في هذه المسألة أمر مرفوض.

    جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على ادعاءات قالها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطابه في اجتماع الحكومة في 27 أبريل بشأن تأسيس نقطة تفتيش وعبور عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

    كما ورد في البيان "ونطالب أرمينيا بأن تتحلى بالمسؤولية وتتخذ موقفا بناء تجاه المباحثات حول معاهدة سلام امتنعت عنها منذ شهر ديسمبر العام الماضي وأن تفتح طرق الاتصالات والمواصلات وتفي بالتزاماتها، التي تعهدت بها بالبيان الثلاثي منها سحب قواتها المسلحة من أراضي أذربيجان وأن تتجنب من خطوات ضد سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها ، بدلا من الادلاء بتصريحات لا أساس لها من الصحة."

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