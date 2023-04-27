رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

وصلت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى مدينة أنقرة عاصمة جمهورية تركيا في 27 أبريل اليوم للاشتراك في الاجتماع العام الـ12 للجمعية البرلمانية للدول التركية.

ويضم الوفد البرلماني رئيس فريق العمل مع العلاقات البرلمانية مع تركيا اهليمان امير اصلانوف والنواب نظامي جعفروف وجوانشير فيضييف وملاحت إبراهيم قيزي وحكمت محمدوف وصداقت ولييفا وأنار محمدوف ومسؤولين آخرين.

وكان في استقبالها على ارض مطار أنقرة الدولي سفير البلد في تركيا رشاد محمدوف ورئيس اللجنة البرلمانية التركية للقانون ارول قايا ومسؤولون آخرون.