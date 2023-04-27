  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها

    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٣١]

    باكو، 27 أبريل، أذرتاج

    وصلت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا مع الوفد المرافق لها إلى مدينة أنقرة عاصمة جمهورية تركيا في 27 أبريل اليوم للاشتراك في الاجتماع العام الـ12 للجمعية البرلمانية للدول التركية.

    ويضم الوفد البرلماني رئيس فريق العمل مع العلاقات البرلمانية مع تركيا اهليمان امير اصلانوف والنواب نظامي جعفروف وجوانشير فيضييف وملاحت إبراهيم قيزي وحكمت محمدوف وصداقت ولييفا وأنار محمدوف ومسؤولين آخرين.

    وكان في استقبالها على ارض مطار أنقرة الدولي سفير البلد في تركيا رشاد محمدوف ورئيس اللجنة البرلمانية التركية للقانون ارول قايا ومسؤولون آخرون.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٠٠]
    27 مركبة لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
    الخارجية: تدخل أطراف ثالثة في حوار بين أذربيجان وسكانها الأرمن أمر مرفوض
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٦]
    الرئيس إلهام علييف يصادق على مذكرة تفاهم للتعاون بين "اسان خدمة" والبنك الإسلامي للتنمية
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٦]
    وزير الخارجية: لم تكن أذربيجان أبدا سببا لتوتر العلاقات مع فرنسا
    رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها رئيسة المجلس الوطني تزور تركيا مع الوفد المرافق لها