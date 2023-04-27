أذربيجان: 68 حالة إصابة بكورونا في اليوم

باكو، 27 أبريل، أذرتاج

سجلت 68 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و49 حالة تعافي وحالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 27 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و267 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و811 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و235 مريض منهم ويستمر علاج 221 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1437 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و587 ألف و257 فحص طبي.